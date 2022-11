S Craig Zahler torna dopo le polemiche MAGA: in arrivo un horror in bianco e nero di 3 ore

Il famoso e controverso regista S Craig Zahler, autore del western horror Bone Tomahawk e del poliziesco Dragged Across Concrete, a quanto pare è pronto a tornare con un nuovo, ambiziosissimo lungometraggio.

Zahler, che in questi anni è rimasto in panchina a Hollywood per le sue posizioni politiche vicine all'ex presidenza Trump nonostante agli occhi di molti addetti ai lavori rappresenti una delle voci più distintive del cinema statunitense contemporaneo, a più di tre anni dal thriller noir con Mel Gibson e Vince Vaughn ha ha iniziato la produzione del suo prossimo film, basato sul suo romanzo Hug Chickenpenny: The Panegyric of an Anomamous Child: la storia del libro, d'ambientazione gotica, è il racconto di un orfano ed è descritto come un incontro tra la letteratura di Charles Dickens e Elephant Man di David Lynch.

Il protagonista principale è un burattino animatronico: le uniche informazioni sul film sono da mani nei capelli e rispecchiano tutta la fama da autore non compromissorio che Zahler si è costruito finora, dato che si parla di un film horror di tre ore in bianco e nero. La produzione è iniziata sottotraccia da qualche settimana: naturalmente nessuno si è davvero preso la briga di diffondere la notizia, proprio a causa del fatto che le opinioni politiche del regista ne hanno ostacolato la carriera da qualche tempo a questa parte.

Vi terremo aggiornati.