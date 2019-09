Ryan Reynolds e Will Ferrell protagonisti di un nuovo musical tratto da A Christmas Carol

Secondo quanto riporta The Wrap, Ryan Reynolds e Will Ferrell si uniranno per produrre e recitare in un nuovo adattamento musicale di A Christmas Carol, il celebre racconto di Charles Dickens conosciuto in Italia come Canto di Natale.

Il film sarà scritto e diretto da John Morris e Sean Anders, il team che ha realizzato Daddy's Home e Instant Family, e vedrà i due attori in ruoli che non sono ancora stati rivelati. Prodotto in collaborazione tra la Gloria Sanchez Production di Ferrell, la Maximum Effort di Reynolds e Mosaic, il film è ancora in cerca di uno studio che si occuperà della distribuzione.

Trasposto l'ultima volta su grande schermo nel 2006 con il film di Robert Zemeckis, A Christmas Carol segue le vicende del ricco e avido Ebezener Scrooge e il suo viaggio spirituale che lo metterà di fronte agli Spiriti del Natale Passato, Presente e Futuro. Tra gli adattamenti più celebri del racconto c'è inoltre il cortometraggio targato Disney e intitolato Il Canto di Natale di Topolino.

Questo dicembre è in arrivo su FX e BBC One, per quanto riguarda Stati Uniti e Regno Unito, una miniserie di A Christmas Carol sviluppata da Steven Knight che vedrà Guy Pearce nei panni di Scrooge in una storia descritta come "tormentata, allucinogena e agghiacciante immersione nelle profondità dell'oscura anima del personaggio".