Ryan Reynolds vuole essere il nuovo James Bond: 'Ma berrei solo gin tonic'

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto qual è stato il lavoro peggiore di Ryan Reynolds, ma l'ambizione dell'interprete di Deadpool non può essere certo frenata da questi piccoli incidenti di percorso. L'attore vuole sognare in grande, e un ruolo entrato nella storia del cinema è attualmente vacante: quello di James Bond.

No Time to Die, come sappiamo, sarà l'ultimo film con Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007, e il prossimo anno partiranno i casting per i prossimi capitoli del franchise. I bookmakers hanno i loro favoriti, e sicuramente ogni spettatore si sarà fatto la propria personale idea su chi sarebbe il candidato più autorevole. In una recente intervista al Times, Ryan Reynolds ha ufficialmente lanciato il guanto di sfida.

"Ho sentito che stanno cercando un nuovo James Bond" ha spiegato, col suo solito humor. "Potreste accettare un canadese che beve solo gin tonic al posto del Martini? Se è così, sono senz'altro interessato."

Non sarebbe facile da accettare per i fan più tradizionalisti, ma siamo sicuri che Ryan Reynolds potrebbe provare tranquillamente a giocarsi le sue carte. Del resto, anche Tom Holland sogna James Bond, e chissà che il futuro agente 007 non arrivi proprio dai cinecomic targati Marvel.

Vi piacerebbe vedere Ryan Reynolds nel ruolo di James Bond? Cosa ne pensate della sua candidatura? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.