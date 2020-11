Ryan Reynolds vs Hugh Jackman: la mamma di Deadpool si schiera con Wolverine

È in un nuovo spot commerciale della sua marca di caffè, Laughing Man, che Hugh Jackman è riuscito a portare dalla sua parte la mamma di Ryan Reynolds nell'ormai nota e divertente faida social tra i due rispettivi interpreti di Wolverine e Deadpool, quest'ultimo proprietario della marca di Gin nota come Aviation.

Facendosi sostanzialmente marchette a vicenda, i due ci mettono la faccia e creano questa sorta di percorso di rivalità di enorme successo. Potete vedere con i vostri occhi nel filmato in calce alla notizia, dove Jackman dice che Reynolds "non è amico di nessuno", parole confermata anche dalla mamma del rivale, che resta scioccato.



"Com'è cominciata? È passato così tanto tempo... Accidenti, ti accorgi che forse la cosa va avanti da troppo quando ti accorgi di non sapere com'è iniziata!", ha affermato Jackman ridendo durante una recente intervista, "Ci simo incontrati la prima volta sul set di Wolverine [Le origini] ed io ero solito prenderlo in giro ero un caro amico di Scarlett [Johansson], con cui Ryan si era appena sposato all'epoca, quindi quando arrivò sul set gli dissi 'Hey! Farai meglio a dare il meglio di te, amico, perché ti tengo d'occhio' e da quel giorni abbiamo iniziato a scherzare. Poi la cosa diventò seria quando prese il suo ruolo di Deadpool troppo seriamente e ha provò a manipolarmi per farmi fare ciò che voleva coi social."

Le dichiarazioni, fatte col sorriso sulle labbra, hanno aperto quindi un piccolo spaccato sulla vita dei due attori la cui chimica, scoppiata come spesso accade su un set, è diventata una costante nella loro vita professionale e non. In passato anche Raynolds aveva commentato il rapporto con Jackman:

"Ricevere 'ordini dall'Australia' è un grosso affare. E nonostante quello che continuo a dire a tutti, Hugh Jackman è una delle persona più gentili, altruiste, stacanoviste, generose e più talentuose che abbia mai avuto il privilegio di chiamare amico. Nessuno è meglio di lui. Ma ciò non cambia lo spiacevole fatto che sia un vero bas****o".