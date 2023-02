Ryan Reynolds VS Blake Lively: perché i due si punzecchiano così tanto? Parla l'attore

Una delle coppie più conosciute e amate di Hollywood è quella di Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Ops, lapsus! Intendevamo: Ryan Reynolds e Blake Lively. Ma ciò che il pubblico sembra amare di più dei due è il loro continuo punzecchiarsi e 'dirsi male'. Perché si comportano così?

"Non so, lei ha sempre avuto un aspetto super acerbo. Ma sì, abbiamo sempre avuto un tipo di rapporto che implicava punzecchiature continue... ci divertiamo. E' anche un'espressione di sicurezza, anche nella relazione stessa. Se puoi divertirti con l'altro facendo così, allora significa che probabilmente siete davvero buoni amici. Alla fine è questo che funziona. Certo, la amo ma mi piace anche come persona. Mi piace davvero tanto. Quindi è questo che penso ci aiuti molto", ha affermato l'attore in una recente intervista per CBS Sunday Morning. La coppia è ormai secolare, con Blake e Ryan che aspettano il loro quarto figlio!

Reynolds ha poi aggiunto: "Non so se sia implacabile. E poi non credo che il pubblico voglia vedere le nostre smancerie sui social media, quella è roba privata".

Nel complesso non ci è nuovo lo spirito altamente scherzoso di Reynolds, che ama attaccare Hugh Jackman soprattutto ora che lavoreranno insieme in veste di Deadpool e Wolverine, rispettivamente. Anche in questo caso si tratta di un rapporto talmente saldo e speciale da potersi permettere di inscenare una faida così profonda.