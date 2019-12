Ryan Reynolds: 'L'unica volta che vedrete il mio nome e Scorsese nella stessa frase'

Qualche giorno fa, Ryan Reynolds ha risposto con toni decisamente bruschi circa le opinioni di Martin Scorsese, il quale suggeriva ai propri fan di non guardare il suo ultimo film sullo schermo di uno smartphone.

A questo suggerimento, Reynolds aveva infatti risposto con "Si dovrebbe poter guardare quel che ca**o ti pare su qualsiasi ca**o di dispositivo che ti pare. Non lo so, ma per me è così che vanno le cose adesso". Chiaramente il web non l'ha presa proprio benissimo, tra chi sosteneva che l'attore avesse esagerato e chi era d'accordo con Scorsese. In un tweet pubblicato in seguito, Reynolds è intervenuto in maniera più scherzosa e consona al suo stile, affermando sotto un post di Variety: "Stavo rispondendo più sulle preferenze del pubblico che sulle opinioni di Scorsese. Comunque sono eccitato perché si tratta dell'unica volta in cui Scorsese ed io appariamo insieme sul titolo di qualcosa".

Pochi giorni fa era stato Bob Iger, presidente dei Walt Disney Studios, a rispondere al regista newyorkese, invitandolo personalmente: "Se Marty vuole occuparsi del rischio artistico, può farlo. Ciò non significa che quello che stiamo facendo noi non sia arte". Con il Time che afferma che Iger gli ha rivelato personalmente che "la sua squadra" e il team di Scorsese "stanno organizzando un incontro".

Ryan Reynolds è attualmente impegnatissimo nella promozione del suo ultimo film, 6 Underground, disponibile da oggi su Netflix. Diretto da Michael Bay, anche quest'ultimo non si è trattenuto dal commentare l'opinione di Scorsese, che condivide: "Nemmeno io voglio che i miei film vengano visti sullo smartphone, ma i film non sono poi così male se visti su queste TV che hanno questi nuovi sistemi di HDR. Molti dei voti dell'Academy sulle serie TV sono Ok. Tutti noi amiamo i film. Io sono per il cinema. Ma la cosa spettacolare riguardo Netflix è che si tratta di una voce del tutto nuova ed è una voce molto forte. E realizzano contenuti interessanti. Per questo l'apprezzo".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di 6 Underground.