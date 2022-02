Ryan Reynolds, un suo tweet è virale e sta per diventare uno spot pubblicitario!

Come trasformare un tweet virale in uno spot pubblicitario in pochissimo tempo? Chiedere a Ryan Reynolds. La star di Deadpool è partito da un suo tweet che ha fatto il giro del web per creare uno spot per la sua azienda, Mint Mobile. Tutto è iniziato con un messaggio del collega e connazionale Dave Foley.

Foley ha chiesto a Reynolds la possibilità di apparire in uno spot di Mint Mobile nel caso avesse cambiato provider.

Reynolds ha accettato i termini dell'accordo pubblicando una foto di Foley sul set con la didascalia:"Nuovo record di velocità terrestre".



Ryan Reynolds acquistò la proprietà dell'operatore Mint Mobile nel 2019 iniziando sin da subito spot memorabili e virali per il servizio wireless, in collaborazione con la sua società di produzione Maximum Effort.

Tra le pubblicità che hanno fatto scalpore c'è anche quella che vede il ritorno di Rick Moranis davanti allo schermo.



Non è la prima volta che Reynolds si adopera a tempo di record partendo da un tweet virale. Di recente aveva collaborato anche con Peloton per uno spot con Chris Noth, poi ritirato a seguito delle accuse di violenza sessuale nei confronti dell'attore.

Quali altri progetti avrà in cantiere la star di Deadpool, nota per la sua grande attività social, dove interagisce spesso con colleghi e fan?

Nel frattempo godetevi questa sua nuova e pazza idea che è già diventata virale sul web.