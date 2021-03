Ryan Reynolds: i tweet più divertenti durante la sua 'prima volta' con Lanterna Verde

Non è così raro che un attore non guardi il prodotto finito del suo lavoro, il film a cui ha recitato, magari da protagonista: è capitato anche a Ryan Reynolds, che nei giorni scorsi ha annunciato che avrebbe visto per la prima volta Lanterna Verde. Lo ha fatto in occasione del giorno di San Patrizio, festività "verde" per eccellenza.

L'attore, che ha sempre ironizzato sul suo film, come dimostra anche la sua versione segreta di Lanterna Verde con Tom Cruise, avrebbe voluto coinvolgere i suoi follower in un live tweeting per commentare la visione insieme ai suoi follower. Dal momento che Lanterna Verde non è su nessuna piattaforma streaming, ha organizzato la visione in solitaria, scrivendo comunque le sue reazioni su Twitter. Abbiamo raccolto in calce alla news alcuni dei suoi commenti più divertenti.

Dopo appena tre minuti di film, per esempio, Ryan Reynolds si è chiesto: "È troppo presto per chiedere una Snyder cut di questo?". Poco più avanti, ha aggiunto in rapida sequenza: "Ho letto solo le mie parti della sceneggiatura, quindi è davvero emozionante da guardare per me", e poco dopo: "Il protagonista sembra spericolato ma adorabile."

Non mancano i complimenti ad Angela Bassett ("è sbalorditiva. Punto.") e al cast ingenerale, e l'ironia quando finalmente spunta un bar. "Ho ancora quell'anello" scrive poi Ryan Reynolds, postando una foto dell'oggetto di scena. Infine, con un sondaggio, l'attore chiede al pubblico chi sia il migliore in Lanterna Verde, escludendosi dalla lista dei candidati.