Ryan Reynolds trolla The Rock per il cancello rotto: 'Si apriva dall'altra parte'

Ha fatto indubbiamente sorridere un po' tutti la notizia di Dwayne The Rock Johnson che sfonda il cancello di casa propria per poter andare al lavoro. Tra questi, chi l'ha presa con molta più ironia, oltre a The Rock stesso, è stato l'immancabile Ryan Reynolds, che ha colto la palla al balzo per uno dei suoi commenti pungenti e carichi di sarcasmo.

In precedenza, The Rock stesso era intervenuto sui propri canali social per spiegare i motivi del suo gesto: "Ammetto che non è stato il mio momento migliore, ma un uomo deve andare a lavorare. Abbiamo riscontrato un'interruzione di corrente a causa di forti temporali, che hanno impedito l'apertura del mio cancello principale. Ho provato a escludere il sistema idraulico per aprire i cancelli, cosa che di solito funziona quando viene a mancare l'alimentazione, ma questa volta non è stato così. Ho fatto alcune chiamate per vedere quanto velocemente avrei potuto ricevere assistenza, ma non potevo aspettare i 45 minuti richiesti. Sapevo di avere centinaia di membri della troupe di produzione che aspettavano solo me per iniziare la nostra giornata, quindi ho fatto quello che dovevo fare. Ho spinto, tirato e strappato completamente il cancello dal muro di mattoni, reciso l'idraulica d'acciaio e gettato sull'erba".

Immediata quindi la risposta sarcastica di Ryan Reynolds: "Il cancello si apriva dall'ALTRA PARTE".

Le due star saranno prossimamente insieme nel film Netflix Red Notice, dove verranno affiancati anche da Gal Gadot. Nei giorni scorsi proprio il cast del film ha reso disponibili i video in cui vengono sottoposti al tampone per il coronavirus in modo da poter riprendere le riprese del film in totale sicurezza.