Ryan Reynolds trolla il creatore di Deadpool in una live su Instagram

Ryan Reynolds si conferma un troll perfetto. Imprevedibile come pochi, la star di Deadpool è comparsa in una live su Instagram del creatore del personaggio, Rob Liefeld. In pochi istanti, Reynolds ha iniziato a fingere che Liefeld lo costringesse a rimanere contro il suo desiderio, e il risultato è stato esilarante e spassoso.

Ryan Reynolds si è spesso reso protagonista di episodi divertenti sui social, così come un altro suo collega, Hugh Jackman, con il quale spesso scambia battute attraverso Twitter e Instagram.

Anche in questo caso Reynolds non ha voluto essere da meno e si è lanciato in un'operazione scherzosa nei confronti di Rob Liefeld, creatore di quello che rimane uno dei personaggi che ha caratterizzato sinora la carriera di Ryan Reynolds: Deadpool.



Qualche settimana fa lo stesso Reynolds aveva celebrato i cinque anni dal leak del primo film. Grazie al ruolo di Wade Wilson, Ryan Reynolds ha potuto mostrare tutto il suo lato istrionico sul grande schermo, in un personaggio adatto ad un'ironia sferzante e molto apprezzata sia dai fan che dagli addetti ai lavori.

Sono tanti i progetti intorno a Deadpool, dopo l'uscita del sequel nel maggio 2018 - potete leggere la recensione di Deadpool 2 su Everyeye.it - e i fan attendono notizie sul terzo capitolo del franchise con protagonista Wade Wilson, ex mercenario che in seguito ad un esperimento per guarire dal cancro ha ottenuto il fattore rigenerante trasformandolo in Deadpool.