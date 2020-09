Ryan Reynolds trascina Rick Moranis fuori dal ritiro per uno spot commerciale

Il solo e unico Rick Moranis, grande star di Balle Spaziali, Ghostbusters, La piccola bottega degli orrori e almeno un altro paio di cult indimenticabili del cinema americano è tornato dal ritiro dalle scene grazie a Ryan Reynolds, la start di Deadpool che lo ha voluto come protagonista del suo nuovo spot commerciale.

Poche ora fa infatti l'interprete del Mecenario Chiacchierone ha pubblicato via social un commercial per la sua Mint Mobile, annunciando sostanzialmente un nuovo piano tarriffario che prevede tutto illimitato per 30 dollari al mese. Ricordiamo che Reynolds ha comprato l'azienda pochi mesi fa e ha già avuto modo di pubblicare dei contenuti per promuovere il servizio, sempre con il suo modo giocoso e super virale.



Qui, a sorpresa, arriva Moranis, assente dalle scene da più di vent'anni. Non ha una gran ruolo e anzi, l'intero commerciale sembra interamente giocato su questo fatto, del ritorno di un'icona della commedia cinematografica di genere per presentare un piano tariffario talmente semplice che non serve poi molto per promuoverlo.



Considerando che Moranis ha rifiutato di tornare in Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, è strano rivederlo adesso in un piccolo spot commerciale al fianco di Reynolds, ma è ovviamente motivo per amare ancora di più l'attore canadese.