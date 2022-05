Ryan Reynolds torna in uno spot dell'Aviation Gin con un'ospite speciale: scoprite chi è!

Dopo che lo abbiamo da poco visto accanto alla moglie Blake Lively al Met Gala, Ryan Reynolds è tornato sui nostri schermi. L'attore, come molti ricorderanno, possiede l'Aviation Gin, per cui fa molte campagna pubblicitarie. L'ultima sembra essere speciale: è infatti dedicata alla festa della Mamma.

Lo scorso anno Reynolds aveva inaugurato un cocktail chiamato The Vasectomia in onore della festa del papà, e ora è tornato per celebrare la ricorrenza legata alle madri di tutto il mondo con una ospite speciale. Di chi si tratterà? Lo vediamo nel video, che potrete trovare in cima all'articolo, e in cui l'attore è affiancato proprio da sua madre, Tammy Reynolds, per condividere con noi la ricetta di una bevanda chiamata Mother's Ruin Punch.

Gli ingredienti, spiegati nella clip, sono: ½ tazza di zucchero, ¾ tazza di soda club, 1 ½ tazza di succo di pompelmo, ¾ tazza di succo di limone, ¾ tazza di vermouth dolce, 1 ½ tazza di Aviation American gin, e per completare dello Champagne. Una ricetta sicuramente non per tutti.

"Ci hai dato la vita. Grazie per questo, Aviation Gin" dice Ryan Reynolds nel suo video. "Un apprezzamento anche a tutte le mamme. Buona festa della mamma!" prosegue poi. E voi, proverete la ricetta suggerita dall'attore per la festa della mamma?