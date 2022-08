Ryan Reynolds torna in palestra: iniziati gli allenamenti per Deadpool 3!

Una nuova emersa in queste ore sui social network ha mostrato Ryan Reynolds, star dell'attesissimo Deadpool 3 del MCU, alle prese col suo ritorno in palestra per l'inizio degli allenamenti in vista del prossimo film della saga.

Come potete vedere in calce all'articolo, il personal trainer dell'attore, Don Saladino, ha condiviso uno scatto dietro le quinte sul suo profilo ufficiale del social network Instagram: l'immagine mostra Saladino e un sorridente Ryan Reynolds in quella che sembra essere una palestra privata in casa, ma ad attirare l'attenzione dei fan è stata soprattutto la didascalia di accompagnamento al post, che recita: "E così ha inizio..." e include due emoji, entrambi in riferimento a Deadpool: un punto rosso e due spade incrociate, chiaro occhiolino al caratteristico costume di spandex rosso di Wade Wilson e alle sue doppie katane.

Deadpool 3 sarà il primo film della saga ad essere ambientato nel Marvel Cinematic Universe, e utilizzando presumibilmente l'escamotage narrativo del Multiverso porterà Wade Wilson nella saga dei Marvel Studios dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney. Il film al momento non ha ancora una data d'uscita, ma i Marvel Studios ha ben quattro slot per il 2026, anno in cui inizierà la Fase 7 del MCU, la prima Fase che arriverà dopo la conclusione della Saga del Multiverso, che terminerà a novembre 2025 con l'uscita di Avengers: Secret Wars.

Secondo le nostre previsioni la Fase 7 8 e 9 del MCU formeranno la Saga dei Mutanti, cosa che relegherebbe Deadpool 3 ad una delle quattro date d'uscita Marvel Disney prenotate per il 2026, ma ci sono ancora diversi titoli da svelare per la Fase 6 del MCU in arrivo tra il 2024 e il 2025, quindi mai dire mai. Probabilmente tutto diventerà più chiaro al panel dei Marvel Studios al D23, che sarà presentato il 10 settembre prossimo.

Nel frattempo, continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.