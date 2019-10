Ryan Reynolds e Taika Waititi convinti che Green Lantern non esista nel video di Free Guy

Nel nuovo video promozionale di Free Guy, commedia fantascientifica con protagonisti Ryan Reynolds e Taika Waititi, l'attore di Deadpool e il regista di Thor: Love & Thunder hanno allestito un siparietto a dir poco spassoso, com'era del resto lecito aspettarsi.

Parlando del film, nel quale avrà una parte come attore, Waititi sottolinea come sia lieto di avere avuto finalmente l'opportunità di lavorare con Reynolds, e di apparire insieme a lui per la prima volta sul grande schermo.

Naturalmente la frase non corrisponde affatto alla verità, perché - come fanno notare anche i co-protagonisti Jodie Comer e Joe Keery - i due avevano già lavorato insieme, entrambi come attori, nel 2011, nel cinecomic Green Lantern della DC.

Nell'esilarante video che trovate in calce all'articolo potete vedere i due fingere all'unisono che il film di Martin Campbell non sia mai esistito.

Vi ricordiamo che Free Guy, diretto da Shawn Levy e in uscita il 5 giugno 2020, racconterà la storia di un cassiere di banca (Reynolds) che scopre di essere il personaggio secondario di una realtà parallela basata sul mondo dei videogiochi, dove vive avventure ricche d'azione e violenza: i due universi entreranno inevitabilmente in contatto e lui sarà l'unico in grado di salvarli entrambi.

Per altre notizie vi rimandiamo al trailer di Six Underground, nuovo film di Michael Bay con protagonista proprio Ryan Reynolds prodotto e distribuito da Netflix.