Ryan Reynolds svela su Instagram la data di uscita di Six Underground

In attesa del trailer ufficiale di Six Underground, che dovrebbe arrivare a breve, Netflix ha rivelato la data di uscita dell nuovo film del regista Michael Bay.

L'onore è spettato al protagonista Ryan Reynolds, che ha condiviso la news tramite la sua pagina ufficiale Twitter: come potete vedere dal post in calce all'articolo, il film arriverà sulla piattaforma di streaming on demand a partire dal prossimo 13 dicembre.

I dettagli della trama di 6 Underground sono stati in gran parte tenuti nascosti, ma dal poco che sappiamo pare che il film racconterà la storia di sei miliardari che per dare la caccia a dei noti criminali fingeranno le loro morti solo per "tornare in vita" come una squadra di vigilanti. Il film, che come al solito per Bay ha goduto di un grosso budget di produzione, vedrà Reynolds riunirsi con i produttori esecutivi di Deadpool Rhett Reese e Paul Wernick, con il cast che include anche Mélanie Laurent (Bastardi Senza Gloria), Payman Maadi (A Separation), Corey Hawkins (BlacKkKlansman), Adria Arjona (Triple Frontier), Manuel Garcia-Rulfo (Sicario: Day Of The Soldado), Ben Hardy (X-Men: Apocalypse) Lior Raz (Fauda) e Dave Franco (Now You See Me).

David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance produrranno insieme a Bay e Ian Bryce. Questa è la prima importante collaborazione per un lungometraggio tra la Ellydie Skydance e Netflix dopo le serie tv Grace And Frankie e Altered Carbon. È anche il primo film Netflix sia per Reynolds che per Bay.

Vi ricordiamo che parte delle riprese del film si sono svolte a Firenze.