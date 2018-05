Ryan Reynolds star di Six Underground, il nuovo film di Michael Bay

SkyDance Media ha annunciato la collaborazione con Netflix per co-produrre e distribuire Six Underground, il prossimo progetto diretto da Michael Bay (Armageddon, Transformers) e interpretato da Ryan Reynolds, in questi giorni al cinema con Deadpool 2. Il film potrà contare sullo stesso budget riservato a Bright, altra produzione Netflix.

Six Underground sarà un film d'azione basato sul lavoro degli sceneggiatori e produttori esecutivi Rhett Reese e Paul Wernick, meglio conosciuti per il loro lavoro in Deadpool e Deadpool 2. Il film sarà la prima collaborazione tra SkyDance Media e Netflix per quanto riguarda i lungometraggi e il primo progetto che vede insieme Michael Bay e Ryan Reynolds.

Le due case di produzione hanno lavorato insieme alla serie Grace and Frankie, mentre Netflix ha distribuito ad inizio anno la serie Altered Carbon, firmata SkyDance Media.

Six Underground dovrebbe entrare in produzione all'inizio dell'estate per poi venire distribuito su Netflix nel 2019.

Michael Bay è reduce dalla regia del quinto film del franchise Transformers, intitolato Transformers: L'ultimo cavaliere (2017), e dalla produzione di La prima notte del giudizio (2018).

Ryan Reynolds è tornato nelle irriverenti vesti di Wade Wilson/Deadpool in Deadpool 2, sequel del film, questa volta diretto da David Leitch, basato sul personaggio della Marvel Comics.

La scelta di Reynolds di partecipare al film sembra che sia stata dettata anche dalla limitata promozione, che gli consentirà di poter girare altri lungometraggi.