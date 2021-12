Ryan Reynolds, la star si scaglia ironicamente contro i media sulla cotta per Betty White

Ryan Reynolds si conferma per l'ennesima volta come una delle star più spassose di Hollywood con un tweet nel quale si scaglia in maniera esilarante nei confronti dei media, dopo le altrettanto scherzose dichiarazioni di Betty White.

Reynolds ha ricondiviso un post di People nel quale vengono riportate le dichiarazioni di un volto longevo di Hollywood, Betty White, che a gennaio compirà 100 anni.

L'attrice ha recitato con la star di Deadpool in Ricatto d'amore e in passato è stata protagonista di una faida ironica con il collega:"Ho sentito che a Ryan non è ancora passata ma il mio cuore è di Robert Redford".



Ryan Reynolds, già famoso per i botta e risposta online con Hugh Jackman, non ha perso tempo e ha risposto con ironia:"Sono assolutamente disgustato dalla stampa che sfrutta le relazioni passate solo per acchiappare dei click".

L'attore ha aggiunto:"Ho saputo che lo script di Cuori senza età era solo di 35 pagine ed ha molto senso visto che Betty scatena risate semplicemente guardando i suoi colleghi; è una tipica Capricorno. Dorme tutto il giorno e passa la notte tra alcol e uomini". Ryan Reynolds ha preso un anno sabbatico da Hollywood, come da lui stesso dichiarato ad ottobre



