Ryan Reynolds, la star di Deadpool racconta i suoi problemi con l'ansia: 'Ho un trucco'

Ryan Reynolds si prepara a prendere il proscenio hollywoodiano un’altra volta grazie alla prossima uscita di Deadpool 3. Nonostante il successo, però, l’attore ha spiegato come non sia sempre semplice gestire l’ansia da prestazione che è implicita in un lavoro come il suo, e come cerchi di tenerla sotto controllo ne migliore dei modi.

Dopo aver raccontato come Deadpool 3 sia una priorità per la Marvel, torniamo a parlare del nuovo cinecomic della Casa delle Idee per riportare le parole del protagonista, Ryan Reynolds, a proposito dei suoi problemi con l’ansia che sembrerebbero aver condizionato non poco la sua vita professionale e privata.

In un’intervista con CBS News, l’attore ha spiegato: “Sì, soffro d’ansia da tutta la vita. E sai, mi sembra di avere due parti della mia personalità, una delle quali prende a volte il sopravvento. Quando andavo, per esempio, al Letterman, ero nervoso. Ricordo che stavo dietro le quinte prima che si aprisse il sipario e pensavo tra me e me di stare per morire. Letteralmente. Poi quando il sipario si apriva, e questo capita anche quando sono sul set, è come se questo piccolo uomo prendesse il sopravvento. E dice: ‘Ci penso io. Sei forte’. Sento che il mio battito si abbassa, il mio respiro si calma e io esco e sono una persona diversa. Rifletto sul fatto che mi piacerebbe essere sempre quel tipo”.

In un’altra chiacchierata, questa volta con Page Six ,l’interprete di uno dei supereroi più irriverenti di sempre ha quindi parlato del metodo con cui cerca di tenere a bada stress e ansia, ricordando come la meditazione lo aiuti a lavorare sul problema: “Ho i miei piccoli rituali e questo tipo di cose che mi aiutano a rimanere con i piedi per terra e ad evitare che la mia mente vada fuori controllo. A volte sono molto bravo, altre no”.

L’ennesima dimostrazione che gli attori di Hollywood soffrano degli stessi problemi delle persone comuni, nonostante il successo e la sicurezza mostrata durante i grandi eventi pubblici.

A proposito dell’attore e del suo nuovo film, vi lasciamo alla questione su chi guadagna di più tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman, entrambi protagonisti di Deadpool 3.