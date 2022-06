Ryan Reynolds, la star di Deadpool omaggia l'amico Hugh Jackman: il video

La star di Deadpool, Ryan Reynolds, ha pubblicato un divertente e tenero video tributo dedicato all'amico e collega Hugh Jackman, con il quale è abituato a punzecchiarsi continuamente sui social, tanto che l'attore canadese si sarebbe anche appostato sotto casa dell'amico per convincerlo a non lasciare Wolverine e recitare insieme.

Reynolds avrebbe voluto vedere Deadpool e Logan insieme sullo schermo, cogliendo l'opportunità di recitare al fianco dell'amico.

Il video è in realtà una continuazione dell'adorabile "ossessione" di Ryan Reynolds nei confronti di Jackman.



"Sono ormai passati 4 anni da quando Disney ha comprato Fox, è tempo di andare avanti..." si legge nella didascalia del video pubblicato anche su TikTok.

Hugh Jackman molto probabilmente reagirà a breve al videomessaggio di Ryan Reynolds, alimentano ulteriormente il botta e risposta tra i due che da tempo appassiona i fan che seguono i due attori sui social.

Lo scorso novembre Hugh Jackman sospese la faida con Ryan Reynolds e gli fece i complimenti per aver ricevuto, insieme al suo team di Maximum Effort, il Wall Street Journal Innovator's Award.



Ryan Reynolds è pronto a tornare il prossimo anno Deadpool 3 approvato anche Disney, nonostante un linguaggio piuttosto colorito, come da tradizione del personaggio.



Sul nostro sito trovate i 5 ruoli famosi rifiutati da Hugh Jackman nel corso della sua strabiliante carriera, segnata principalmente dal personaggio di Wolverine nella saga degli X-Men.