Ryan Reynolds, la star di Deadpool ha un importante quesito per i suoi fan

Ryan Reynolds è sicuramente una delle star più irriverenti, e dopo essersi guadagnato il tanto agognato 5G grazie al vaccino anti-Covid, ha deciso di sfruttare la sua eccezionale connessione per porre un importante quesito sui social, rivolto sia ai fan di Deadpool ma anche a quelli di The Suicide Squad.

Dopo l'uscita del primo trailer del film di James Gunn, Reynolds ha chiesto ai suoi follower se preferiscono il King Shark di The Suicide Squad o Juggernaut di Deadpool 2. In particolare i due vengono messi a confronto mentre stracciano letteralmente uno dei loro nemici. Da un lato, vediamo Juggernaut che è riuscito a strappare Wade Wilson in modo magnifico e senza troppe difficoltà. Ma dall'altro, King Shark è riuscito a strappare a metà quella guardia senza alcuno sforzo, e la scena, che prevede brandelli di budella e sangue sparsi qua e la, e sicuramente molto più ad effetto.

Questo post di Ryan Reynolds continua a dimostrare quanto sia alta la competizione tra i due franchise. Attualmente la Marvel sembra essere in netto vantaggio sui cugini DC Comics, con film e serie tv che vengono sfornati in maniera massiccia di mese in mese. Ma sembra che la casa di Batman e Co, stia guadagnando terreno dopo la Justice League di Zack Snyder e soprattutto dopo l'arrivo di James Gunn che sta tentando di rimettere a posto le cose per The Suicide Squad. Voi chi preferite? Juggernaut o King Shark? diteci la vostra nei commenti.