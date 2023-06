Ryan Reynolds, la star di Deadpool in Formula Uno con la proprietà del Milan! I dettagli

La star di Deadpool Ryan Reynolds fa parte di un gruppo di investitori che hanno recentemente trovato un accordo da 200 milioni di euro per acquistare il 24% della scuderia automobilistica di Formula Uno Alpine. Insieme a Reynolds nel gruppo di investitori figura anche RedBird Capital Partners, la proprietà del Milan.

Nell'accordo, Renault, con la sua divisione di auto sportive Alpine, vende una quota di partecipazione di Alpine Racing ad un gruppo di investitori composto da Otro Capital, RedBird Capital Partners e Reynolds' Maximum Effort Investments.



Nell'accordo Alpine Racing è valutata circa 900 milioni di euro, ed è incluso soltanto il team corse, non l'intera divisione Alpine. Anche Alpine Racing SAS, l'entità che produce motori di F1 in Francia, non è inclusa nella transazione e rimarrà interamente di proprietà di Renault, come riporta Variety.



Secondo le parti coinvolte, l'investimento accelererà i piani di crescita e le ambizioni sportive di Alpine in Formula Uno. Nel 2022 Alpine si è piazzata al quarto posto del mondiale costruttori. Con due piloti come Pierre Gasly ed Esteban Ocone, Alpine è attualmente quinta nel campionato costruttori. Ryan Reynolds è proprietario del Wrexham, squadra di calcio gallese, insieme al collega Rob McElhenney.

Nel gruppo di investitori di Maximum Effort Investments anche James Toney e Michael B. Jordan. A novembre Ryan Reynolds ha dichiarato di ritenersi fortunato per poter 'fare tutto ciò che voglio', anche grazie alla propria carriera costruita negli anni a Hollywood.