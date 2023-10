Ryan Reynolds, la star di Deadpool confessa:'Quanto mi manca Robin Williams'

La star di Deadpool Ryan Reynolds ha voluto condividere un dolce messaggio nei confronti del compianto Robin Williams, ad una settimana dal premio che gli è stato consegnato, il premio Robin Williams Legacy of Lauther da Bring Change to Mind, esprimendo gioia e gratitudine per il riconoscimento che gli è stato conferito.

"Mi manca Robin Williams. Sono abbastanza sicuro che sia così per tutti. I suoi figli hanno trasformato la sua eredità in una lettera d'amore vivente e pulsante per sempre. È stato un onore incredibile ricevere il Robin Williams Legacy Award la scorsa settimana all'annuale gala Bring Change to Mind a New York" ha dichiarato Reynolds.



L'iniziativa è stata avviata da Glenn Close nel 2010 con sua sorella e suo nipote per creare maggiore consapevolezza, comprensione ed empatia riguardo alla salute mentale per ispirare il cambiamento e porre fine allo stigma e alla discriminazione, con un focus primario sulla salute mentale dei bambini:"Glenn salva letteralmente vite umane creando spazio per queste conversazioni. Adoro questa donna" ha dichiarato la star di Deadpool.



Ryan Reynolds è la settima persona a ricevere il Robin Williams Award dopo Billy Crystal, Whoopi Goldberg, Ben Stiller, The Smith Family, Dan e Eugene Levy, e Melissa McCarthy. A scegliere i destinatari del premio ogni anno sono i figli di Williams, Zak, Zelda e Cody. In passato Ryan Reynolds ha confessato i problemi con la salute mentale e con l'ansia in particolare:"Sento di avere due parti della mia personalità, quella prende il sopravvento ciò qualcosa accade" spiegando che quando il sipario si apre la fiducia prende ilm comando.



In passato anche Hugh Jackman supportò Ryan Reynolds con il problema dell'ansia.