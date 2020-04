Ryan Reynolds e il senso dell'umorismo: l'attore sceglie Buried come film da quarantena

L'attore Ryan Reynolds si è unito al gioco social del momento, quello del consigliare ai propri fan dei film da vedere durante questi lunghi giorni di quarantena imposta a causa del Coronavirus.

Col suo caratteristico senso dell'umorismo graffiante, l'attore di Deadpool ha sponsorizzato Buried, thriller del 2010 diretto da Rodrigo Cortés, nel quale recitava letteralmente chiuso in una bara: le riprese all'epoca della produzione sono durate alcune settimane, quindi evidentemente la quarantena ha fatto tornare in mente a Reynolds quel senso di claustrofobia che il film metteva in scena.

In Buried - Sepolto, Reynolds era un camionista civile americano in Iraq, che veniva rapito e sepolto vivo in attesa che la sua famiglia o il governo degli Stati Uniti pagassero il riscatto. Per trovare un modo di risolvere la sua inquietante situazione senza via d'uscita, il protagonista aveva a disposizione solo una torcia elettrica e un telefono cellulare.

Evitiamo di svelare il finale nel caso in cui qualcuno di voi lettori non l'abbia ancora visto, ma assicuratevi di recuperarlo ora che Ryan Reynolds lo ha riportato in auge.

Ricordiamo che l'attore tornerà nei panni del supereroe mutante in Deadpool 3, film attualmente in sviluppo ai Marvel Studios e che dovrebbe portare il personaggio nel Marvel Cinematic Universe.