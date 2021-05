Ryan Reynolds soffre d'ansia, il supporto di Hugh Jackman: 'Sei di aiuto a tante persone'

Anche quest'anno un bel po' di star di Hollywood si sono impegnate a sostenere il mese della salute mentale che, come ogni anno, cade proprio durante maggio: tra i post di maggior impatto c'è stato quello di Ryan Reynolds, che ha parlato apertamente dei suoi problemi con il disturbo d'ansia.

La star di Deadpool è sempre alle prese con la promozione del suo Aviation Gin, ma questa volta ha deciso di utilizzare i social per uno scopo decisamente diverso: "Uno dei motivi per cui sto scrivendo questo post così tardi è che tendo sempre a sovraccaricarmi di impegni, per cui le cose importanti finiscono sempre per slittare. E una delle ragioni per cui mi sovraccarico è la mia amica di sempre, l'ansia" ha esordito Reynolds.

L'attore ha poi proseguito: "So di non essere solo e, cosa più importante, voglio dire a tutti quelli che come me si sovraccaricano, pensano troppo, lavorano troppo, si preoccupano troppo e fanno qualunque cosa troppo, sappiate che non siete soli. Non parliamo mai troppo di salute mentale e non facciamo abbastanza per destigmatizzare l'argomento".

A dar man forte all'amico di sempre è giunto poi nei commenti Hugh Jackman, che per una volta ha dunque messo da parte la scherzosa faida social che da anni contraddistingue il rapporto tra i due: "La tua onestà non è soltanto un atto di coraggio, ma sono sicuro che aiuterà un'infinità di persone che devono fare i conti con l'ansia. Bravo!" sono state le incoraggianti parole dell'ex-Wolverine. A proposito dei due attori: recentemente Hugh Jackman ha voluto rivolgere un consiglio al caro Ryan Reynolds.