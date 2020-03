Ryan Reynolds sfotte i messaggi di pubblica utilità delle star sul Covid-19

Anziché cantare via social una canzone di John Lennon in nome della condivisione e dello stare insieme, come fatto ad esempio da Gal Gadot, Ryan Reynolds ha chiesto in un nuovo video su Twitter a tutti i suoi milioni di follower di fare del bene, proprio lui che ha donato da poco 1 milione di dollari a due banche del cibo.

Nel filmato che vediamo in calce, la star di Deadpool ha prima di tutto ironizzato sui tanti video delle celebrità che lanciano i loro messaggi di pubblica utilità senza rendersi però realmente utili alla stessa (lui compreso, è auto-ironico), invitando anche tutti quanti a fare del proprio meglio per "appiattire la curva" dei contagi, cioè rendere una curva esponenziale una curva logistica.



Ha ringraziato direttamente e pubblicamente il primo ministro canadese Justin Trudeau per averlo taggato su Twitter, dichiarando: "Dobbiamo lavorare insieme per appiattire la curva di crescita del Covid-19. In tempo di crisi, sappiamo tutti che sono le celebrità su cui contiamo di più. Sono loro che ci aiutano a superare tutto questo. Subito dopo gli operatori sanitari, ovviamente. E al primo soccorso. E alle persone che lavorano negli esercizi essenziali. Ai giocatori di ping pong. E anche ai manichini, loro sono fantastici. Agli amici immaginari, certo. E ad altre 400 categorie".



E conclude: "Informatevi, restate a casa, praticate il distanziamento sociale, lavatevi le mani. Supereremo questa cosa. Ce la feremo". Gli ha anche risposto Seth Rogen, che Reynolds ha taggato nel video.