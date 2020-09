Ryan Reynolds dal set di Red Notice: 'Sembro concentrato ma penso a te, The Rock'

Come confermato all'inizio di settembre, le riprese di Red Notice sono ufficialmente ricominciate dopo la sua pausa imposta dal coronavirus, e il film Netflix con protagonisti Dwayne 'The Rock' Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds adesso è in piena produzione.

Lo ribadisce proprio Reynolds, che nelle scorse ore ha postato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram una nuova foto dal set diretto da Rawson Marshall Thurber, che compare nell'immagine insieme al marito di Blake Lively. Come potete vedere nel post in calce all'articolo, però, la parte saliente della pubblicazione di Reynolds è rappresentata dalla didascalia dell'attore, che col suo solito atteggiamento di scherno ha commentato:

"Quando i registi parlano, mi piace stabilire un forte contatto visivo e guardarli negli occhi. In questo modo loro sono sicuri al 100% che io stia ascoltando tutto quello che dicono, anche se la mia mente vaga altrove. Ad esempio, in questa foto, sto pensando a come sarebbe The Rock con la frangetta. Nessuno lo sa tranne me. E voi."

Ricordiamo che Red Notice sarà il film più costoso mai prodotto da Netflix, anche se al momento per il blockbuster non è stata ancora resa nota una data di uscita ufficiale. La trama, ambientata nel mondo della criminalità internazionale, ruota intorno all'emissione da parte dell'Interpol di un 'red notice', ovvero un avviso globale per dare la caccia ad un ricercato: i protagonisti saranno la ladra d'arte più famosa al mondo (Gal Gadot), il truffatore cui chiederà aiuto (Ryan Reynolds) e ovviamente il cacciatore di taglie incaricato di trovarli (Dwayne Johnson).

