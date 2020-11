Ryan Reynolds, sei un grande: ecco cosa ha fatto per la troupe di Red Notice!

Dopo aver concluso la produzione del prossimo film di Netflix Red Notice, l'attore Ryan Reynolds ha realizzato un'impresa a dir poco ammirevole per l'immensa troupe del blockbuster.

Prodotto in parte prima e in parte durante il lockdown, Red Notice ha costretto gli attori e la troupe a convivere mentre portavano avanti le riprese per rispettare le restrizioni governative applicate durante la pandemia di COVID-19 scatenatasi quest'anno. Secondo quanto riferito, la troupe di 400 persone faceva parte di una "bolla sequestrata" in una location ad Atlanta, e i membri dello staff sono stati impossibilitati ad andarsene quando i lavori sono tornati attivi lo scorso settembre.

Secondo The Hollywood Reporter, Ryan Reynolds ha mostrato il suo apprezzamento per la troupe e le loro famiglie registrando oltre 400 video personali di ringraziamento, lodando il loro impegno e i loro sacrifici in nome della produzione. Ha notato che: "Quello che hanno fatto è stato così difficile ... il morale era così basso perché tutti erano impossibilitati ad andarsene". In alcuni casi, ad esempio per i membri della troupe che non hanno una famiglia, ha realizzato dei video per i loro animali domestici e ha regalato a tutti i lavoratori una bottiglia di gin Aviation insieme a un biglietto personalizzato. Reynolds ha commentato che realizzare quei video è "valso ogni secondo".

Red Notice, interpretato anche da Dwayne Johnson e Gal Gadot, è diretto da Rawson Marshall Thurber, che ha già lavorato con Johnson in Central Intelligence e Skyscraper. La trama vede Reynolds e Johnson dare la caccia al personaggio di Gadot, una ladro di fama mondiale.

