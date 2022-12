Ryan Reynolds si scusa con Blake Lively dopo il post Instagram: 'Sono imperdonabile'

Se amiamo Ryan Reynolds e Blake Lively è anche e soprattutto per quel meraviglioso senso dell'umorismo che sembra permeare ogni singolo istante di vita della coppia: l'ultima dimostrazione di ciò arriva da un post pubblicato su Instagram in queste ore dalla star di Deadpool, che parrebbe aver commesso un imperdonabile errore.

Dopo aver svelato di aspettare il quarto figlio da Blake Lively, Reynolds ha infatti postato su Instagram una foto che ritrae la coppia felice in compagnia di Babbo Natale e consorte: un bel momento a sfondo natalizio, non fosse che il modo in cui il marito ha tagliato la foto parrebbe aver fatto infuriare non poco la nostra Blake.

"Ho tagliato le scarpe di mia moglie nella foto che ho postato. Sono imperdonabile e voglio scusarmi con chiunque io abbia offeso con questa mia terribile mancanza di sensibilità. Sto andando in ospedale a farmi pesare il cervello" si legge in una storia pubblicata successivamente da Reynolds nella quale vediamo la versione integrale della foto.

Speriamo che l'ex-Gossip Girl possa perdonare suo marito per questa incredibile svista, ma confidiamo anche nel fatto che il buon Ryan impari dai suoi errori! Recentemente, intanto, proprio Ryan Reynolds ha parlato del film di Deadpool mai realizzato da Fox.