Ryan Reynolds sbarca su TikTok, e il social network adesso ha un Deadpool in più!

Il popolare social network TikTok è diventato un po' più divertente ora che la superstar Ryan Reynolds, amatissimo interprete di Deadpool, ha aperto una sua pagina ufficiale.

La star ha pubblicato il suo primo video sul sito questa settimana, ottenendo immediatamente la bellezza di oltre 29 milioni di visualizzazioni. Ryan Reynolds ha già collezionato 4,2 milioni di follower e i suoi video, come facilmente ipotizzabile, sono una delizia: il primo lo mostra mentre canta in playback "I Swear" di All-4-One con una didascalia che recita: "Giuro che rimarrai deluso da questo account". Il secondo video invece lo mostra in costume da Deadpool con l'aggiunta di una maglia Wrexham AFC. Il terzo video, infine, vede la partecipazione della star Rob McElhenney di It's Always Sunny in Philadelphia.

Per quanto riguarda i futuri progetti cinematografici di Ryan Reynolds, ricordiamo che l'attore è attualmente al cinema negli Stati Uniti con The Hitman's Wife's Bodyguard insieme a Samuel L. Jackson e Salma Hayek. Presto tornerà anche con Free Guy e Red Notice, mentre all'inizio di quest'anno ha terminato le riprese di The Adam Project, un film di fantascienza che vedrà protagonisti anche Mark Ruffalo, Catherine Keener, Walker Scobell, Alex Mallari, Jr., Jennifer Garner e Zoe Saldana. Ovviamente tutte le attenzioni dei fan però sono rivoltate al chiacchieratissimo Deadpool 3: il film, che sarà scritto da nuovi sceneggiatori, Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin, sarà prodotto dai Marvel Studios e rappresenterà il debutto di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe.

Vi ricordiamo che, al momento, Deadpool 3 non ha ancora una data d'uscita.