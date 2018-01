Ryan Reynolds sarà la star di Clue, remake di Cluedo

Laha stretto un accordo di tre anni con ladi. E, stando a, questo includerà anche il remake di, adattamento cinematografico del famoso gioco da tavolo della

La compagnia di Ryan Reynolds produrrà il film insieme ad Allspark Pictures, divisione cinematografica della Hasbro. Ryan Reynolds, ovviamente, sarà la star della pellicola che potrebbe essere scritta, se tutto andrà bene, da Rhett Reese & Paul Wernick, sceneggiatori di Deadpool e del suo sequel, Deadpool 2, in arrivo a maggio nei cinema.

Cluedo fu già adattato per il grande schermo dal regista Jonathan Lynn nel 1985. Basato sul famoso gioco da tavolo, il film vedeva dei personaggi ospiti di una grossa villa sospettati di omicidio. In quella pellicola scritta da John Landis, c'erano Eileen Brennan, Tim Curry, Madeline Kahn, Michael McKean, Martin Mull, Christopher Lloyd e Lesley Ann Warren. La pellicola in particolare fu girata con ben tre finali. Ogni cinema proiettava uno dei tre finali differenti per un'esperienza cinematografica inedita per quei tempi; tutti i finali sono stati inclusi, successivamente, nell'edizione home video. Sfortunatamente il film non andò bene al botteghino, incassando solo 14 milioni di dollari in madrepatria ma, con il tempo, divenne un cult.