Ryan Reynolds rompe il silenzio sul possibile cameo di Taylor Swift in Deadpool 3

Nonostante manchi ancora molto alla data d’uscita nelle sale, Deadpool 3 è uno dei titoli che più sta facendo parlare di sé, dimostrando come l’interesse per i prodotti MCU sia ancora alto, nonostante i recenti flop. Ryan Reynolds ha detto la sua sull’indiscrezione che vorrebbe anche Taylor Swift partecipare al film di Shawn Levy.

Dopo aver scoperto la pagina Instagram di Dogpool di Deadpool 3, torniamo a parlare del terzo film dedicato al Mercenario Chiacchierone per riportare le parole di Ryan Reynolds, interprete del personaggio che dà il titolo all’opera, a proposito dei rumor che vorrebbero Taylor Swift coinvolta nel prossimo film della Casa delle Idee.

Nel corso del tempo, il nome della star del pop è stato spesso accostato a quello della mutante Dazzler, con le voci che si sono intensificate, recentemente, dopo che l’artista è stata vista assistere a una partita NFL insieme a Reynolds e al regista Shawn Levy.

Parlando al Vancouver Sun della faccenda, il protagonista di Free Guy ha lasciato aperto la porta, pur senza sbottonarsi apertamente: “Sì, l’ho sentito dire. Adoro tutto questo gossip. Penso che sia un segno di quanto la gente sia ansiosa di sbirciare dietro il sipario di questo mondo. Ognuno di questi segreti e spoiler sarà rivelato il 26 luglio 2024”.

Blake Lively, moglie di Reynolds e molto amica della cantante, potrebbe avere avuto un ruolo fondamentale nell’avvicinare uno dei nomi attualmente più importanti della musica pop alla produzione, in una eventuale collaborazione che potrebbe essere vista come una svolta importante per entrambe le parti.

In attesa di capire quanto ci sia di vero e che altre sorprese ci riserverà il cinecomic, vi lasciamo all’indiscrezione che vorrebbe anche Blade in Deadpool 3.