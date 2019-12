Ryan Reynolds ha rivelato al CCXP: '6 Underground è la Snyder Cut'

Nel corso dell'ultimo CCXP in Brasile, Ryan Reynolds è intervenuto con regista e parte del cast per presentare il suo nuovo film, Free Guy, ma ha anche colto l'occasione per promuovere il suo prossimo film Netflix, 6 Underground, in uscita questa settimana sulla piattaforma digitale.

Con il suo consueto umorismo, l'attore ha spiegato al pubblico la trama del nuovo film di Michael Bay, ma mentre era nel pieno del racconto si è reso conto di alcune somiglianze con... Justice League della Warner/DC, quindi ha imboccato quella strada per rivelare scherzosamente come 6 Underground sia in realtà la Snyder Cut di cui tutti parlano.

"Di base dovrò formare un gruppo in cui ognuno dei componenti ha un arsenale di abilità per combattere le forze del male... in sostanza, è la Snyder Cut". In effetti, nel film di Snyder, troviamo il miliardario Bruce Wayne nel tentativo di mettere insieme un team i cui componenti sono dotati di straordinarie abilità in grado di fronteggiare l'arrivo di una forza malefica. Reynolds ha notato la somiglianza, solo che a differenza di divinità eroiche, il film di Bay vede riunito un gruppo di miliardari.

6 Underground rappresenta un altro grande investimento per Netflix, dopo The Irishman, con un budget di produzione stimato di $150 milioni. A gennaio, inoltre, sono in programma le riprese di Red Notice, altro blockbuster d'azione dove Raynolds sarà affiancato da Gal Gadot e Dwayne The Rock Johnson. Il film più "Michaelbayano" di sempre, come viene definito dallo spassoso spot di 6 Underground con Reynolds che svela i metodi all'avanguardia che sono stati utilizzati per misurare il "bayhem", debutterà su Netflix il prossimo 13 dicembre. Su queste pagine potete recuperare anche il trailer finale del film.

Oltre a Reynolds, nel cast troviamo Mélanie Laurent, Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins e Ben Hardy ed è stato scritto dagli autori di Deadpool Paul Wernick e Rhett Reese: la storia segue sei miliardari che si fingono morti e formano un team di vigilanti per sconfiggere dei pericolosi avversari come una squadra di azione d'élite.