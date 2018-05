Ryan Reynolds rivela qualcosa di molto interessante su una scena post credit di Deadpool 2

La notizia che segue contiene spoiler dell'ultima pellicola con protagonista Ryan Reynolds, il cinefumetto sul Mercenario Chiacchierone, Deadpool 2. Pertanto, se non avete visto il film, non proseguite con la lettura della news!

Ryan Reynolds ha parlato, nello specifico, di una scena post titoli di coda, quella in cui vediamo che il personaggio di Peter, in realtà, non è morto! Ecco cosa ha detto l'attore: "Beh, ho sempre pensato che fosse importante salvare Peter, più che altro perché sull'elicottero, prima di saltare giù, gli dico che non lascerei mai che accadesse nulla al mio orsacchiottone dolcioso. Naturalmente lo dico solo per fare buona impressione sugli altri. E poi ci buttiamo tutti giù. Quindi ho pensato che quella dovesse essere una promessa fatta da Wade Wilson, che lo tormentava, essendo stata fatta all'inizio del film, per cui torno indietro e salvo Peter."

"Deadpool 2 è al cinema in questi giorni e la sinossi recita: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto.Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo.""

