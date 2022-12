Ryan Reynolds risponde ad un tatuaggio 'singolare' realizzato da un fan!

Alcuni fan sono fin troppo devoti ai loro beniamini. A confermarlo è stato un ammiratore particolarmente devoto che ha deciso di tatuarsi il volto di Ryan Reynolds in un tatuaggio celebrativo capace di citare sia l'attività dell'attore come imprenditore che come interprete.

Il tatuaggio cita, infatti, le attività di Reynolds anche come imprenditore. L'attore da diversi anni è comproprietario dei servizi cellulari prepagati a basso costo Mint Mobile. "Nessun rimpianto da quando è passato a Mint Mobile" cita il tattoo, nel quale è rappresentato il volto dell'attore e anche una citazione indiretta a We're the Millers, commedia del 2013. L'attore ha risposto al video con un divertentissimo tweet riguardo i tatuaggi temporanei regalati dall'azienda ogni anno ai suoi clienti.

Ryan Reynolds, per ovvi motivi, è al centro dell'intera produzione di Deadpool 3, che segnerà l'ingresso definitivo di Wade Wilson nel Marvel Cinematic Universe. Deadpool 3 porterà al ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine dopo ben 5 anni dall'uscita di Logan, pellicola che avrebbe dovuto concludere il ciclo narrativo del personaggio. La carriera di attore di Reynolds è affiancata anche da un florido lavoro da uomo d'affari sia nell'industria delle telefonia che in quella degli alcolici. Oltre ad essere conproprietario della Mint Mobile ha finanziato la nascita della Aviation Gin nel 2018.

Riguardo Deadpool 3, Reynolds ha assicurato di aver rispettato l'eredità di Logan per quanto riguarda l'introduzione del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!