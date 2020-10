Ryan Reynolds ringrazia la moglie per la sua prima volta: lo spassoso post per le elezioni

Povera Blake Lively, che si ritrova sempre coinvolta nei divertenti post del marito Ryan Reynolds. In questo caso l'attore ha voluto ringraziarla in merito alle elezioni USA 2020.

"Questa è la prima volta che voto in America. Vorrei ringraziare mia moglie Blake per aver reso la mia prima volta così delicata e amorevole. All'inizio era davvero spaventoso, poi è diventato eccitante e ora sono un po' stanco, ma orgoglioso. #VotatePresto", si legge sull'account Instagram dell'interprete di Deadpool.

L'attore, di origini canadesi, ha acquisito la cittadinanza americana negli ultimi anni ed ha potuto così esercitare il suo diritto di voto. Nelle foto allegate lo vediamo sorridente con la tessera elettorale in mano, presumibilmente poco dopo essersi recato al seggio. Votare è una cosa seria, quindi perché non trasformare il tutto in un'esilarante gag a sfondo sessuale? Un modo spassoso per dare il buon esempio e per spronare i concittadini a prendere parte alle elezioni e non ridursi all'ultimo giorno, rischiando di creare sovraffollamenti e di perdere l'occasione di far sentire la propria voce.

La simpatia di Reynolds è ormai nota a tutti, eppure riesce sempre a trovare il modo di far sorridere i suoi fan in ogni situazione. Ovviamente non mancano mai i botta e risposta con le altre celebrità: a tal proposito vi consigliamo di recuperare gli scontri con Hugh Jackman e il post per il compleanno di Emilia Clarke.