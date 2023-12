Sì, Ryan Reynolds sta riempendo X di foto fake di Deadpool 3 per 'sfidare' gli spoiler

Quando c'è di mezzo Ryan Reynolds è facile prevedere che la situazione non prenderà una piega normale o prevedibile: la star di Deadpool sa sempre come sorprenderci e come prenderci per i fondelli con una classe che in pochi possono vantare, come dimostra l'ultima operazione sui social per arginare il fenomeno spoiler.

Reynolds si è esposto nei giorni scorsi dopo l'uscita sui social di nuove foto spoiler dal set di Deadpool 3, chiedendo a tutti di limitare il più possibile la diffusione di materiale del genere onde preservare la magia della prima visione: il buon Ryan, però, non si è certo limitato a fare un appello, decidendo invece di passare alla controffensiva.

Per rendersi conto di quanto fatto dall'ex-star di Lanterna Verde basta buttare un'occhiata a X, che da qualche ora è letteralmente intasato di foto fake provenienti dal set di Deadpool 3 e diffuse... Da Ryan Reynolds stesso! "Deadpool prese il via con un leak, quindi ho deciso di unirmi anch'io" sono state le parole con cui l'attore ha accompagnato le surreali foto in cui vediamo, tanto per dirne una, un'entusiasta Topolino unirsi a Deadpool e Wolverine sul set!

E voi, da che parte state? Sperate che altre foto di Deadpool 3 trapelino dal set o siete d'accordo con Ryan Reynolds? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sui poteri di Dogpool.