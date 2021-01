Ryan Reynolds ricorda l'esilarante faida con Betty White per il suo 99° compleanno

Tra le star più longeve di Hollywood, L'attrice comica Betty White compie oggi 99 anni, e Ryan Reynolds ha deciso di festeggiare il compleanno della sua ex co-star di Ricatto d'amore ricordando l'esilarante faida messa in atto sul set del film del 2009.

"Abbiamo fatto questa cosa 12 anni fa. Betty oggi compie 99 anni, ma è al 100% la persona più divertente del pianeta" ha scritto l'attore sulle storie di Instagram, dove ha condiviso il video del siparietto realizzato nel dietro le quinte di Ricatto d'amore insieme alla White e Sandra Bullock. Potete trovare il filmato in calce all'articolo.

Parlando con l'Associated Press in occasione del suo compleanno, la star di Golden Girls – Cuori senza età ha commentato con il solito umorismo che la contraddistingue: "Dato che compio 99 anni, posso rimanere alzata fino a tardi quanto voglio senza chiedere il permesso a nessuno". Qualche mese fa, in piena emergenza Covid, l'attrice aveva confermato ai suoi fan di stare bene e di trovarsi al sicuro nella propria casa.

A proposito di Reynolds, in attesa di vederlo in azione nel film Netflix Red Notice con The Rock e Gal Gadot, è stato confermato che Deadpool 3 sarà vietato ai minori e farà parte del Marvel Cinematic Universe. La pellicola, lo ricordiamo, vedrà Reynolds sia nei panni di interprete principale che di produttore, e probabilmente anche come sceneggiatore.