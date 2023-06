Vasectomy, Ryan Reynold presenta il cocktail Aviation Gin in un nuovo video

In un nuovo video pubblicata su Instagram, Ryan Reynolds svela il regalo perfetto per la festa del papà: Vasectomy, il cocktail della società Aviation Gin (di cui l'attore possiede una quota di partecipazione). Stavolta a promuoverlo è nientemeno che Jessie James Decker, la celebre cantante statunitense di origini italiane.

"Il cocktail di @aviationgin Vasectomy" figura nella descrizione del post – potete trovarlo in calce alla notizia. "Veloce, indolore e delizioso. Grazie a @jessiejamesdecker e... @ericdecker, giusto?" Sul finale, infatti, assistiamo a suo marito Eric Decker (giocatore di football americano) e allo stesso Ryan Reynolds.

Dopo l'anticipazione della data d'uscita di Deadpool 3, il giorno in cui rivedremo l'attore sul grande schermo si fa sempre più vicino. Diretto da Shawn Levy e prodotto da Marvel Studios e Maximum Effort, il film sarà il 34° del Marvel Cinematic Universe e vedrà ancora una volta Reynolds nei panni del protagonista, a cui si aggiungono i personaggi di James "Logan Howlett/Wolverine (Hugh Jackman), Vanessa (Morena Baccarin) e Blin Al (Leslie Uggams).

Così ha dichiarato Levy al riguardo: "Stiamo scrivendo, riscrivendo, sviluppando, preparando Deadpool ogni singolo giorno. Ed è così divertente ridere in continuazione. Trovo meraviglioso ascoltare, scrivere e inventare queste scene in cui le persone si limitano a parlare male". Come se non bastasse, "comprende anche Logan. E Wolverine. È come se mi divertissi nel provare divertimento, e non sono ancora arrivato alla fine delle riprese".

Di certo, i futuri spettatori sono dello stesso avviso: le foto di Hugh Jackman in Deadpool 3 mandano i fan in orbita. Cosa ci riserverà il terzo capitolo della saga?