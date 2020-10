Ryan Reynolds regala il 5G anche se non sa cos'è: il divertente spot pubblicitario

Nel giro di qualche anno Ryan Reynolds è diventato l'idolo del web, soprattutto grazie a divertenti faide con Hugh Jackman e a spassosi video pubblicitari come quello che trovate qui.

Dopo il successo ottenuto con la promozione del suo Gin, l'attore è stato ingaggiato da Mint Mobile per una serie di spot in cui mette in mostra il suo tipico piglio ironico. In questo caso lo vediamo mentre cerca di esortare i consumatori a passare all'operatore telefonico in questione spiegando loro i vantaggi della connessione 5G, avvalendosi anche dell'aiuto del capo della divisione tecnologica Rizwan Kassin.

La spiegazione però non convince molto Reynolds, che dopo una pausa annuncia, in tutta sincerità: "Sembra che non sapremo mai cos'è davvero il 5G, quindi abbiamo deciso di darvelo gratis fino a che non ci capiremo qualcosa". Nel finale il povero ingegnere, che credeva di aver fatto un buon lavoro, si ritrova ad essere criticato dall'attore.

Un modo simpatico per proporre l'offerta, ma del resto avevamo già visto qualcosa del genere quando la star di Deadpool trascinò Rick Moranis di nuovo sulla scena senza apparente motivo, in una pubblicità per la stessa azienda. La carriera di Reynolds nel mondo del cinema procede alla grande, ma se la nuova commedia insieme a Sandra Bullock dovesse rivelarsi un buco nell'acqua può sempre contare sulle sue doti di spassoso testimonial pubblicitario.