Ryan Reynolds da record: la sua Aviation Gin Line venduta per $610 milioni

Tutti conoscono Ryan Reynolds per i suoi ruoli improbabili ed ironici, come Deadpool, e l'eterna bro-mance con Hugh Jackman, ma quando si parla di liquori il divo di Hollywood è più serio che mai. Ecco quindi tutti i dettagli sul milionario affare appena concluso e che, è il caso di dirlo, avrà siglato con un bicchiere di ottimo gin.

Reynolds ha infatti ceduto l'ormai celebre Aviation Gin Line, azienda produttrice del liquore di cui lo stesso attore è testimonial, all'esorbitante prezzo di $610 milioni. L'acquirente è la Diageo, leader del settore dei distillati che solo qualche tempo fa aveva chiuso un affare simile, ma miliardario, con la tequila Casamigos di George Clooney.

Reynolds ha così commentato la cessione del suo marchio: "Poco più di due anni fa sono diventato proprietario di Aviation Gin perché amo il sapore di di questo distillato più che di ogni altro. Quello che non mi aspettavo era che con esso avrei potuto dare libero sfogo alla mia creatività, oltre alla profonda conoscenza di questo settore dell'industria. Far crescere crescere questo marchio con la mia azienda, la Maximum Effort Marketing, è stato uno dei progetti più appaganti in cui sono stato coinvolto. Voglio ringraziare Diageo per il suo incredibile team e la sua passione. Siamo tutti su di giri per prossimo capitolo dell'Aviation Gin, e, prometto, non tarderà ad arrivare".