Ryan Reynolds protagonista del film a tecnica mista Animal Friends

Quando si pensa ad un film a tecnica mista i primi titoli che balzano alla mente sono senza dubbio Chi ha incastrato Roger Rabbit e Space Jam. Ora il cinema propone un altro film che utilizza contemporaneamente il live action e l'animazione. Si tratta di Animal Friends, che avrà come protagonista Ryan Reynolds.

Scritto da Kevin Burrows e Matt Mider, Animal Friends sarà diretto da Peter Atencio e viene descritto al momento come 'un'avventura on the road categoria R'.



Il cast sarà ricco di star perché oltre a Ryan Reynolds - che lo scorso anno dichiarò di essere una persona molto fortunata a Hollywood - reciteranno nel film anche Jason Momoa, Vince Vaughn e Aubrey Plaza.

Al momento non sono state comunicate ulteriori informazioni sul film ma vi terremo aggiornati sugli sviluppi del progetto nelle prossime settimane.



Raggiungere il successo ottenuto dal film di Robert Zemeckis del 1988 e del lungometraggio con protagonista la star dell'NBA Michael Jordan sarà decisamente complicato. Sono passati parecchi anni da entrambi i film e l'evoluzione digitale del cinema ha cambiato totalmente le aspettative degli spettatori.



In ogni caso il progetto sembra interessante e potrebbe rivelarsi una bella sorpresa. Nel frattempo la star canadese è impegnata nella preparazione per Deadpool 3; Reynolds ha assicurato che nel film in cui tornerà Hugh Jackman nel ruolo più iconico, Wolverine sarà qualcosa di totalmente nuovo.