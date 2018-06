Ryan Reynolds protagonista del nuovo film di Sam Raimi sul Triangolo delle Bermuda

Ryan Reynolds sarà il protagonista dell’atteso ritorno alla regia di Sam Raimi, che manca all’appuntamento con le sale dai tempi de Il grande e potente Oz, datato 2013.

Un po’ più di un anno fa, infatti, Skydance Productions aveva iniziato a sviluppare un film che ruotava attorno al celebre Triangolo delle Bermuda e Sam Raimi era stato collegato alla regia di quel film. Secondo quanto riportato in questi giorni da That Hashtag Show, Ryan Reynolds sarà il protagonista della pellicola in questione. Lo studio è adesso alla ricerca della protagonista femminile che assumerà il ruolo del Comandante Vogel, primo personaggio donna a interpretare il comandante di un sottomarino nucleare.

La trama è la seguente: Quando un gigantesco sottomarino che trasporta con sé un carico di armi nucleari sparisce nel Triangolo delle Bermuda, il Comandante Vogel chiede l’aiuto del Dr. Fisk (probabilmente il ruolo di Reynolds), un fisico teorico che mentre utilizzava le ricerche del padre apre un portale che gli rivelerà l’accesso a un’isola misteriosa che rinchiude tutto quello che si è addentrato nel Trinagolo delle Bermuda, incluso squali, vichinghi e nazisti, e forse anche le armi atomiche.

Le riprese dovrebbero avere inizio a settembre e protrarsi fino al mese di ottobre. Raimi dirigerà su una sceneggiatura di John Gatniss, autore dello script del film sui Power Rangers, e il film sarà prodotto da Don Granger (Annientamento), David Ellison e Dan Goldberg.

Nessuna data d’uscita è stata al momento comunicata, ma visto che sia Universal che la Warner hanno in cantiere altri film sul Triangolo delle Bermuda, una data sarà probabilmente annunciato quanto prima da Skydance Productions.