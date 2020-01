Ryan Reynolds protagonista di un altro brillante e divertente promo di Free Guy

Dopo aver dato spettacolo in un primo e divertentissimo promo di Free Guy dove tra una marchetta e l'altra Ryan Reynolds riusciva anche a pubblicizzare la commedia d'azione diretta da Shawn Levy (Stranger Things), il protagonista principale del film è tornato ora in una secondo filmato ugualmente irriverente e geniale.

La situazione è sempre la stessa: Reynolds e Jodie Comer sono seduti e vengono intervistati, ma nella didascalia dell'attrice compare "vincitrice dell'Emmy Award", il che infastidisce non poco l'interprete, che comincia ad apparire piccato e a stuzzicare la co-star, fino a richiedere di avere anche lui una didascalia simile, con risultati esilaranti.



La sinossi del film recita comunque così: "Free Guy è un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un giocatore in background in un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della sua storia ... quella che si riscrive. Catapultato in un mondo in cui non ci sono limiti, è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo ... prima che sia troppo tardi."

Ad affiancare Reynolds e la Comer sul set vedremo Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, e Taika Waititi, mentre la sceneggiatura del progetto è un'idea originale dello scrittore Matt Lieberman.

Free Guy arriverà nei cinema il 2 luglio 2020, siete pronti a giocare? Di seguiti il trailer ufficiale di Free Guy.