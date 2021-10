Ryan Reynolds si prende una pausa: l'esilarante risposta di Blake Lively sui social

La coppia formata da Ryan Reynolds e Blake Lively è sicuramente una delle più amate a Hollywood, non solo per il loro affiatamento amoroso ma anche per il modo in cui entrambi non perdono occasione per mostrare una massiccia dose di ironia e autoironia in maniera reciproca. Lo ha fatto recentemente Lively all'annuncio del marito sulla sua pausa.

Qualche giorno fa, infatti, Ryan Reynolds aveva annunciato di volersi prendere una pausa di un anno dal mondo del cinema con un post pubblicato su Instagram in cui affermava: "Ho concluso le mie riprese di Spirited. Non so ancora come io abbia potuto dire di si ad un film tanto impegnativo tre anni fa. Cantare, ballare e suonare al fianco di Will Ferrell è un sogno che si realizza. E questo è il mio secondo film con la grande Octacvia Spencer. Questo è per me il momento perfetto per prendere un anno sabbatico dai film. Mi mancherà ogni secondo del lavoro con questo gruppo estremamente dotato di creatori e artisti. In questi giorni, la gentilezza conta tanto quanto il talento. Sono stato fortunato a lavorare con persone che sono piene di entrambe le cose".

Blake Lively quindi non ha perso tempo per commentare direttamente sotto al post con la frase: "Michael Caine did it first", ovvero "Michael Caine lo ha fatto prima di te", in riferimento all'annuncio del ritiro di Michael Caine dalle scene (successivamente smentito dagli agenti dell'attore britannico due volte Premio Oscar). L'ennesima ironia scagliata da Lively nei confronti del marito, quasi a voler dire: "Non copiare Michael Caine, non ne hai la classe".

Intanto, in seguito a questo annuncio adesso i fan si chiedono cosa ne sarà della produzione di Deadpool 3. Il film però non dovrebbe arrivare prima del 2023/2024 e questo darebbe tutto il tempo a Reynolds di prendersi la sua pausa e tornare a lavorare al film.