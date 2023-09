Ryan Reynolds se la prende con...le zucche? 'Fan**lo, bevetevi un Negroni!'

Ryan Reynolds è sicuramente una delle star più in vista degli ultimi anni, i film di Deadpool con lui protagonista hanno contribuito notevolmente ad accrescere la sua fama nel mondo. Una volta riuscito a lasciarsi alle spalle alcune pessime esperienze cinematografiche quindi, sembra che l'attore possa solo puntare in alto.

Tuttavia, come giusto che sia, anche le più grandi stelle del cinema hanno i loro problemi: quelli di Ryan Reynolds riguardano le zucche.

Si sta avvicinando il periodo autunnale, ma sui social l'attore propone un drink che sia l'alternativa al sapore di zucca, ecco l'Aviation Gin. L'attore afferma: "Qualcuno doveva dirlo".

"Ormai è quasi autunno, il che significa che l'intero universo impazzirà ancora una volta per la zucca", dice Reynolds nella pubblicità.

"Beh questo non accadrà all'aviazione, non sotto il mio comando", ha continuato.

Il video, che potete vedere tranquillamente in calce a questa notizia, poi prosegue mostrando ai bevitori più accaniti come preparare un Negroni dal marchio Aviation. L'attore propone le seguenti istruzioni: "Prendete un bastoncino di cannella speziato alla zucca e infilatevelo direttamente nel vostro @$$".

"Prendetevi un momento per riflettere sul perché una volta, per due o tre mesi, perdiamo la testa per la zucca. Che stiamo facendo gente?!".

Ed infine, seguendo la scia dei film Marvel c'è anche una breve scenetta post-credit in cui Ryan fa subito marcia indietro rispetto alle sue dichiarazioni: "Mi è venuto in mente che le spezie di zucca hanno un enorme potenziale politico, quindi vorremmo scusarci per il nostro spot pubblicitario".

Voi che ne pensate?