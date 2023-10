Ryan Reynolds fa a pezzi la nuova regola SAG per i costumi di Halloween 2023

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, il sindacato SAG ha vietato agli attori in sciopero degli specifici costumi per Halloween 2023, principalmente quelli ispirati alle grandi IP degli studios come ad esempio Barbie, ma il protagonista di Deadpool Ryan Reynolds non l'ha presa benissimo.

Con il giorno più spaventoso dell'anno ormai alle porte, e con buone probabilità di vedere moltiplicate all'infinito le apparizioni di Barbie, i membri del sindacato degli attori SAG-AFTRA hanno ricevuto delle nuove linee guida per Halloween 2023 al fine di evitare di sponsorizzare dei brand potenti sotto il controllo degli studios cinematografici e degli streamer, contro i quali il sindacato si sta battendo da mesi. Ad esempio, SAG-AFTRA consiglia ai suoi membri di "scegliere costumi ispirati a personaggi e figure generalizzate, come fantasmi, zombi, ragni, ecc." o al massimo "vestirsi come i personaggi di titoli non colpiti dallo sciopero, come uno spettacolo televisivo animato". Ma in tutta risposta a queste nuove direttive, postate da Variety, Ryan Reynolds ha lasciato sul web una risposta delle sue, tirando in ballo anche la figlia: potete trovarla nel post in calce all'articolo.

Ricordiamo che, come vi abbiamo segnalato nel corso della giornata di ieri 19 ottobre, Deadpool 3 ha perso la sua data d'uscita nel calendario dei Marvel Studios proprio a causa dello sciopero di Hollywood, che ha bloccato le riprese in corso e impedito il proseguimento dei lavori.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardanti lo sciopero di Hollywood e il futuro di Deadpool 3.