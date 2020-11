Ryan Reynolds, PewDiePie ricorda il suo divertente incontro con la star di Deadpool

Durante una recente serie di video pubblicati nelle storie di Instagram, Felix "PewDiePie" Kjellberg ha raccontato un divertente aneddoto sul suo primo incontro con Ryan Reynolds, l'unica star a cui il celebre YouTuber abbia mai chiesto di scattare una foto.

I due si sono incrociati qualche anno fa durante il tour promozionale di Deadpool - di cui è stato recentemente annunciato un terzo capitolo in lavorazione ai Marvel Studios - con Kjellberg che ne ha approfittato per immortalarsi al fianco del suo idolo.

"Ho incontrato Ryan Reynolds nella sala cinematografica. È l'unica celebrità a cui abbia mai chiesto un selfie, e mi sento ancora a disagio per averglielo chiesto. Ma è stato molto gentile. E io l'ho fatta un po' sporca", ha raccontato lo YouTuber. "Ryan, se stai guardando mi dispiace... poteva scegliere due foto. Una in cui io ero venuto bene io, e una in cui eri venuto bene tu. Ma non avevo foto in cui eravamo belli entrambi, e ho giocato sporco. Mi dispiace."

In attesa di vederlo in Free Guy, la cui uscita nelle sale è stata da poco rinviata a tempo indefinito per via della pandemia, vi ricordiamo che Reynolds ha da poco terminato le riprese di Red Notice, pellicola d'azione ad alto budeget targata Netflix in cui apparirà al fianco di The Rock e Gal Gadot.