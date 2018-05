Ryan Reynolds parla di X-Force e dell'accordo Disney/Fox

A qualche ora dall'arrivo nelle sale cinematografiche italiane di Deadpool 2, l'attore Ryan Reynolds ha parlato del film dedicato alla X-Force, che sarà scritto e diretto da Drew Goddard.

Cercando di aggiornare su X-Force, Ryan Reynolds commenta: "C'è una storyline di cui tutti sono felici, ma non c'è ancora una sceneggiatura. Quella deve ancora arrivare". "Non vedo l'ora di lavorare con Drew. Ha un'ottima idea sul dove procedere con questo mondo" continua l'attore "Penso per Deadpool sia molto divertente far parte della X-Force. Non vedo l'ora di lavorare a questa pellicola. Sono molto eccitato dei personaggi che saranno inclusi, cosi come sono eccitato dalla prospettiva di lavorare con Drew Goddard. E' straordinario".

Ma anche se includerà Deadpool, non aspettatevi che X-Force debba per forza avere il rating R: "Dipende dalla storia. Nessuno sta pensando al rating. Se dovessi scommettere punterei sul rating R ma, di nuovo, stiamo pensando alla storia. E ancora abbiamo un bel po' di mesi prima delle riprese, e non c'è nemmeno una data di uscita fissata. Vedremo, ma prima verrà la storia".

E riguardo l'accordo Disney/Fox? "Forse è solo una mia impressione, ma credo sia il solito business alla Fox" spiega Reynolds "Mi piace pensare che chiunque compri la Fox... che sia Comcast, Disney o Myspace, o chi-per-loro, la Fox continui a restare intatta e continui ad avere una sua identità.".