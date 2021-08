Ryan Reynolds omaggia Doom, GTA e Super Mario 64 nei nuovi poster di Free Guy

Dopo aver parlato della possibilità di includere Deadpool in Free Guy, l'attore Ryan Reynolds torna protagonista dei nuovi poster ufficiali dell'atteso cine-game dei 20th Century Studios.

Nelle locandine, che come al solito potete ammirare nei due post in calce all'articolo, Free Guy e Ryan Reynolds rievocano le cover di alcuni iconici videogame del passato: i fan di Everyeye non potranno non riconoscere alcune immagini storiche come quelle di GTA, Super Mario 64 e DOOM, ma anche quelle di Minecraft, Among Us, Animal Crossing e Mega Man.

Ricordiamo che Free Guy arriverà nei cinema italiani da domani mercoledì 11 agosto, oltre un anno dopo l'originale finestra di lancio di giugno 2020. La trama del film ruota attorno a Guy, un semplice cassiere di banca che si rende conto di esistere all'interno del mondo di Free City, un popolare videogioco open world nel quale rappresenta un NPC (un personaggio non giocante). Riuscendo a mettersi in comunicazione con il mondo esterno, il nostro mondo, si farà aiutare da una programmatrice di videogame (Jodie Comer) per salvare Free City dal creatore del videogame, Antoine interpretato da Taika Waititi e deciso a cancellare ogni cosa.

Il film è stato diretto da Shawn Levy su una sceneggiatura di Matt Lieberman e Zak Penn. Nel cast anche Joe Keery, Lil Rel Howery e Utkarsh Ambudkar. Nel frattempo, Ryan Reynolds pensa già al sequel di Free Guy.