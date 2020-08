Ryan Reynolds di nuovo su Netflix: ecco il prossimo progetto della star di Deadpool

Dopo 6 Underground, Red Notice e il nuovo film di Shawn Levy di cui sarà protagonista, Ryan Reynolds sarà nuovamente #TeamNetflix per il suo prossimo progetto cinematografico, la comedy Upstate.

Scritto in collaborazione con uno degli sceneggiatori più gettonati di Hollywood, John August La Fabbrica di Cioccolato, Aladdin), di Upstate e della sua trama sappiamo ben poco, se non che, oltre alla sceneggiatura, i due si faranno carico anche della sua produzione tramite la Maximum Effort, (la casa di produzione della star di Deadpool) e che lo stesso attore ne sarà il protagonista.

August e Reynolds torneranno dunque a lavorare insieme dopo The Nines, film del 2007 che è fermo a un 52 di Metascore e a poco più del 60% su Rotten Tomatoes.

Nel frattempo che questo progetto prenda piede, tuttavia, Ryan Reynolds non starà certo con le mani in mano: tra i numerosi progetti presenti al momento nel suo calendario, quelli targati Netflix prevedono infatti il completamento delle riprese di Red Notice, il crime thriller con The Rock e Gal Gadot, e lo sviluppo della pellicola ancora senza un titolo diretta da Shawn Levy, nella quale interpreterà "un uomo che tornerà indietro nel tempo per convincere un sè stesso tredicenne a confrontarsi con il proprio padre".